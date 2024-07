1 z 6

Rihanna w „Vanity Fair’’, listopad 2015

Rihanna, posiadaczka jednego z najseksowniejszych ciał show-biznesu, została gwiazdą listopadowego numeru „Vanity Fair’’. Gwiazda wzięła udział w sesji na Kubie, gdzie stanęła przed obiektywem Annie Leibovitz (autorki zdjęć do kalendarza Pirelli na 2016 rok - zobacz: Patti Smith, Serena Williams, Yoko Ono... W nowym kalendarzu Pirelli rewolucja). Rudowłosa RiRi zdecydowała się nawet na jedno zdjęcie, na którym pozuje zupełnie nago! Zajrzyjcie do galerii, by zobaczyć efekty współpracy piosenkarki ze słynną fotografką.

