Powszechnie wiadomo, że klasyczna „mała czarna’’ to obowiązkowy element każdej kobiecej szafy. Bardzo istotny jest odpowiednio dobrany, podkreślający zalety sylwetki fason - choć wcale nie jest łatwo go znaleźć! Marka MM.LaFleur prawdopodobnie stworzyła model idealny - na ich klasyczną małą czarną Tory 2.0 powstała lista oczekujących - obecnie już 1000 osób! Za „idealną’’ sukienkę trzeba zapłacić 295 dolarów, czyli ok. 885 zł!

W tej sprawie wypowiedział się współzałożyciel i dyrektor marki, Narie Foster:

„W związku z dużym zapotrzebowaniem, a także dla osób, które chcą mieć zagwarantowaną możliwość zakupu modelu Tory 2.0, otworzyliśmy listę oczekujących. Zamówienia zrealizowane zostaną na początku stycznia 2016r.’’

W niektórych sklepach stacjonarnych MM.LaFleur dostępne są rozmiary (amerykańskie): 8, 12 i 14. Czy ta klasyczna, kopertowa sukienka z kołnierzykiem naprawdę warta jest zachodu?

Sukienka MM.LaFleur, ok. 885 zł

Blogerka Anh Sundstrom w sukience MM.LaFleur

