Już wkrótce do sprzedaży trafi świąteczny numer magazynu "Uroda", którego bohaterką została Anna Mucha. Gwiazda w przeciwieństwie do świątecznej atmosfery ubrana jest w sam stanik i srebrną marynarkę. Zalotnym spojrzeniem zachęca do zakupu numeru, w którym tajniki pięknego wyglądu i przepisy na smukłą sylwetkę w trakcie świąt.

Mucha zdradza także przepis na to, jak zachować smukłą sylwetkę. Rozmiar "S" to wciąż marzenie dla wielu kobiet po ciąży.Zo

Zobacz: Anna Mucha pokazała jak się odchudza!