W tym sezonie będziemy hipnotyzować spojrzeniem - ciemnym i wyrazistym! Mocno podkreślone oczy to jeden z najsilniejszych trendów makijażowych tej jesieni i zimy. Mistrzynią „mrocznego’’ oka jest Rooney Mara - taki rodzaj make-up'u doskonale podkreśla jej charakterystyczną urodę.

Mocno napigmentowany, czarny cień to świetny sposób na optyczną zmianę kształtu oka - np. poprzez „wyciągnięcie’’ i podniesienie zewnętrznego kącika. Cień możesz zastąpić kredką do powiek, którą - po narysowaniu kreski - rozetrzesz. Choć taki makijaż lepiej sprawdza się u osób z dużymi oczami, nie musisz z niego rezygnować - by optycznie powiększyć oko, wewnętrzną część dolnej powieki podkreśl białą kredką (tak jak Rooney). I jak - wypróbujesz „mroczny’’ make-up?

Zobacz: Rita Ora na rozdaniu nagród Bambi zachwyciła kreacją i... odważnym makijażem! Jak go zrobić?

Tusz do kresek w żelu Scandaleyes, Rimmel, 28 zł

Cień do powiek MAC, 92 zł

Paleta cieni Les Ombres Tise Smoky, Chanel, 238 zł

Tusz do rysowania kresek na powiekach Guerlain, 169 zł

Cień do powiek Ombre Couture, Givenchy, 105 zł

Liner w formie markera Super Liner Blackbuster, L'Oreal, 31 zł