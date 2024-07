Ilona Felicjańska była jednym z gości na wczorajszym pokazie Maćka Sieradzkiego. 42-letnia celebrytka zrezygnowała tym razem z odważnych nadruków i kontrowersyjnych fasonów, ale jej stylizację i tak trudno uznać za udaną.

Mimo skoordynowanych kolorów nic w tym looku do siebie nie pasowało. Ilona Felicjańska do czarnej, letniej sukienki dobrała jesienny, filcowy kapelusz i oversize'ową kopertówkę przypominającą teczkę na dokumenty. Look uzupełniały modne sandały z paseczków, ale całość pogrążyły kabaretki z ogromnymi oczkami. Biorąc pod uwagę poprzednie wpadki byłej modelki, widzimy tu pewną poprawę. Wciąż jednak czekamy na Ilonę w wydaniu, do którego nie będzie można się przyczepić.

A wy co sądzicie o tej stylizacji Ilony? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

Ilona Felicjańska przyszła na pokaz Maćka Sieradzky'ego w dziwnej stylizacji.

ons.pl

Była modelka do letniej sukienki dobrała filcowy kapelusz.

ons.pl

Look uzupełniały modne sandałki, kopertówka XXL i... kabaretki.