Małgorzata Kożuchowska zachwyciła stylizacją!

Aktorka pojawiła się w Krakowie na festiwalu Off Camera, na którym wraz z ekipą serialu "Druga Szansa" spotkała się z widzami. Osoby pracujące na planie opowiedziały o tym, jak produkcja wygląda od kulis. Małgorzata Kożuchowska jak zawsze wyglądała zjawiskowo, choć postawiła na klasykę. Czerwona bluzka, czarne cygaretki i beżowy, krótki płaszczyk to coś, co większość z nas ma w szafie. Uwagę jednak zwracał drogie dodatki. Czerwona skórzana torebka i mokasyny od marki Gucci. W sumie Małgorzata Kożuchowska wydała na nie około 10 tysięcy złotych!

Warte swojej ceny?

