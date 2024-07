Małgorzata Kożuchowska na pokaz najnowszej kolekcji marki Swarovski wybrała bardzo oryginalną stylizację! Na premierę biżuterii "Sea of Sparkle" na sezon wiosna/lato 2016 gwiazda założyła dość ekstrawagancką kurtkę!

Małgorzata Kożuchowska na pokazie Swarovski

Aktorka, która uchodzi za ikonę mody i dobrego wyglądu, postawiła na krótką kurtkę w intensywnie pomarańczowym kolorze! Nietypowe okrycie wierzchnie marki Miu Miu zdobi kołnierz w zwierzęcy deseń. Reszta stylizacji jest już bardziej stonowana. Dół stroju aktorki to klasyczne, czarne spodnie i szpilki w tym samym kolorze. Do tego niewielka torebka. Jak oceniacie ten look? My sami nie jesteśmy pewni. Z jednej strony - ostre kolory w środku ponurej zimy poprawiają humor, lecz z drugiej - połączenie pomarańczu i cętek nie do końca udane.

Małgorzata Kożuchowska postawiła na odważny look

Jak wam się podoba jej pomarańczowa kurtka?

Aktorka połączyła ją z czarnym dołem

