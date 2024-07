1 z 5

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan to zdecydowanie najbardziej stylowa para, która pojawiła się na pokazie MMC! (Więcej: Warnke, Herbuś, Maffashion, Majdanowie i wiele innych gwiazd na pokazie MMC. Zobaczcie ZDJĘCIA!) Małgorzata założyła na pokaz biały kobiecy garnitur obszyty delikatnie różowymi perełkami. Z daleka wyróżniała się na tle innych gwiazd. Do oryginalnego garnituru dobrała srebrne sandałki na obcasie. Do tego prosta naturalna fryzura i delikatny makijaż, które w przypadku Małgorzaty Rozenek-Majdan sprawdzają się zawsze.

W takiej sytuacji Radosław Majdan mógł być dla Małgorzaty tylko tłem... ;) Choć przyznać trzeba, że w kraciastym granatowym garniturze wyglądał również niesamowicie!

