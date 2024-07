1 z 5

Julia Wieniawa pojawiła się na pokazie MMC jako jedna z wielu zaproszonych gwiazd. Dziewczyna Antka Królikowskiego na tę okazję postawiła na bardzo odważne połączenie - pasiasta koszula ze srebrnym ozdobieniem, lateksowe czarne spodnie, a do tego odważne szpilki w tym samym kolorze. Do całości dobrała okrągłe kolczyki, a włosy zaczesała do tyłu tak by jeszcze bardziej podkreśli rockowy klimat stylizacji.

Takie połączenie nie na każdym może dobrze wyglądać. Jest odważne i dość zaskakujące. A wy jak oceniacie stylizację Julii? Czy taki look pasuje do jej delikatnej urody? Zobaczcie więcej zdjęć w galerii i sami oceńcie!

Zobacz też: Julia Wieniawa na prezentacji okularów z torebką Michaela Korsa! Ile za nią zapłaciła? ZDJĘCIA