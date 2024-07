Małgorzata Rozenek chwaliła się na swoim InstaStories, że wybiera się do modnego, warszawskiego butiku z biżuterią i jak się okazało, za gwiazdą udali się też paparazzi, którzy na zdjęciach uchwycili nie tylko to, jak żona Radosława Majdana ogląda błyskotki, ale także jej czułości z ukochanym. Następnie para udała się do butiku należącego do Małgorzaty Rozenek - podczas spaceru zakochani czule trzymali się za ręce. Zobaczcie nowe zdjęcia paparazzi.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan całują się w butiku. Zdjęcia paparazzi

Małgorzata Rozenek chętnie dzieli się z fanami swoim życiem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio Małgorzata Rozenek pokazała, jak aranżuje swój ogród na lato, a tym razem relacjonowała swoje wyjście do popularnego butiku z biżuterią. Wygląda na to, że relacja gwiazdy nie umknęła też uwadze czujnym paparazzi, którzy "przyłapali" ją podczas przymiarek biżuterii.

Małgorzata Rozenek była w świetnym humorze, a co więcej, gdy tylko zauważyła, że "ma towarzystwo", postanowiła pomachać fotoreporterom i chętnie uśmiechała się do aparatu.

Małgorzata Rozenek długo dobierała i oglądała biżuterię, ale w pewnym momencie do butiku wszedł jej ukochany, Radosław Majdan. Przybycie męża od razu jeszcze bardziej rozpromieniło gwiazdę.

Gdy tylko Radosław Majdan przekroczył próg butiku, czule przywitał się z żoną. Paparazzi udało się uchwycić na zdjęciach moment, gdy Małgorzata Rozenek i jej ukochany czule się całowali.

Po zakończeniu wizyty w butiku z biżuterią, przyszedł czas aby odwiedzić własny butik Małgorzaty Rozenek, "Mrs. Drama", który mieści się na jednej z popularnych ulic Warszawy. Zakochani postanowili udać się do tego miejsca spacerkiem, czule trzymając się za ręce. Zobaczcie wszystkie zdjęcia!