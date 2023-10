Wierny mąż i przykładny ojciec Radosław Majdan stanowi dla wielu kobiet ideał mężczyzny. Małgorzata Rozenek przyznaje, że nawet jemu zdarzy się skłamać. - Najlepsze jest to, że ja w to uwierzyłam - mówi gwiazda TVN. Czym zawinił Radosław? Radosław Majdan okłamał Małgorzatę Rozenek Najgorętsza para show-biznesu przeszła długą drogę, by teraz być szczęśliwym małżeństwem. Małgorzata Rozenek była zamężna kilka razy. Po nieudanych próbach znalezienia prawdziwej miłości trafiła na Radosława Majdana . To tu zaiskrzyło najmocniej. Para zaczęła pojawiać się w show-biznesie i do tej pory jest o nich głośno. Zakochani pobrali się w 2016 roku. Kilka lat później na świat przyszedł ich syn, Henryk, który jest całym światem dla sławnych rodziców. Parę mogliśmy poznać bliżej w kilku telewizyjnych produkcjach. Widzowie mogli śledzić przygody Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana w programie "Iron Majdan" . Duży rozgłos przyniósł im także występ w " Azja Express" . Dziś, już z wysoką pozycją w show-biznesie małżonkowie dzielą się swoimi perypetiami na Instagramie. Ich życie wygląda na bajkowe, ale w każdym raju są też kłopoty. Małgorzata Rozenek w swojej relacji na Instagramie postanowiła podzielić się z fanami historią pewnego kłamstwa jej męża. Przyznała, że przez swoją naiwność, została oszukana przez Radosława Majdana. Zobacz także: Radosław Majdan w szlafroku odprowadza Małgorzatę Rozenek do taksówki. Nowe zdjęcia paparazzi - Kiedyś Wam opowiem, jaka byłam naiwna, jak mi mój mąż wmawiał, że te fajerwerki, które puszczali, to specjalnie dla mnie zrobił. Najlepsze jest to, że ja uwierzyłam w to głęboko – zwierzyła się fanom. Na szczęście kłamstwo Radosława...