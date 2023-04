Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan dbają o to, by móc spędzać ze sobą każdą wolną chwilę. Dziś były sportowiec odebrał ukochaną spod studia "Dzień Dobry TVN", gdzie czekali na nią również fani. Małżonkowie nie szczędzili sobie czułości. Takiej relacji można im pozazdrościć. Zobaczcie, co udało się uchwycić na zdjęciach paparazzi.

Radosław Majdan odebrał Małgorzatę Rozenek z pracy

Fani z radością czekają na moment, w którym Małgorzata Rozenek opuszcza studio "Dzień Dobry TVN", ponieważ to czas na wspólne zdjęcia i autografy. Dziś jednak na rogu Hożej i Marszałkowskiej w Warszawie czekał na nią również Radosław Majdan. Stęskniony mąż przywitał żonę romantycznym buziakiem. Tym razem nie spieszyło im się do domu, więc chętnie spędzili czas z łowcami autografów, pozując do zdjęć i ucinając sobie krótkie rozmowy.

Po skończonym dyżurze w "Dzień Dobry TVN" Małgorzata Rozenek ruszyła do pozostałych biznesów oraz do rodziny. Wraz z mężem spakowała torby do bagażnika i odjechali spod studia.

Zaledwie kilka dni temu Małgorzata Rozenek rozczuliła fanów nowymi zdjęciami z Heniem. Nie odstępował ich na krok również buldog George, co przypomniało fanom o małej Francesce, której dość dawno nie wiedzieli na zdjęciach gwiazdy TVN.

Wychodząc ze studia "Dzień Dobry TVN" Małgorzata Rozenek postawiła na wiosenną stylizację. Chociaż pogoda na razie nie rozpieszcza, na szybkie czmychnięcie do samochodu może okazać się w sam raz. Żona Radosława Majdana postawiła na stylizacje w kolorach beżu. Uwagę zwraca kardigan o długości maxi. Prezenterka "Dzień Dobry TVN" rozświetliła jeszcze ten look białym T-shirtem, który nadał całości domowego luzu. Lubicie wygodne stylizacje?