Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan regularnie nas zaskakują, ale tym razem naprawdę przebili samych siebie. Zakochani pochwalili się serią zdjęć oraz nagraniem, na których aż trudno ich rozpoznać! Para przebrała się za słynnych filmowych bohaterów - Jokera i Harley Quinn i w tak zaskakujących strojach, wybrała się na miasto. Fani są zachwyceni ich przebraniami i już zasypali parę lawiną komplementów. Zobaczcie sami!

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w zaskakujących stylizacjach

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan należą do grona najpopularniejszych par polskiego show biznesu. Fani z uwagą śledzą ich instagramowe profile, ponieważ wiedzą, że w każdej chwili słynna para może ich czymś zaskoczyć. Na Instagramie Małgorzaty Rozenek nie brakowało między innymi relacji z głosowania w wyborach, a tym razem możemy zobaczyć gwiazdę TVN i jej męża w naprawdę odważnych i zaskakujących strojach. Sami spójrzcie.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan przebrani za Jokera i Harley Quinn ruszyli na miasto. Parze niestraszna była nawet szalejąca śnieżyca. Zakochani z pewnością zrobili piorunujące wrażenie na każdym przechodniu! W tym miejscu warto podkreślić, że stylizacje pary nie należały do najtańszych. Same buty Małgorzaty Rozenek marki "Miu Miu" to koszt ok. 8,5 tys. złotych.

Nowe fotki na Instagramie gwiazdy TVN wywołały niemałe poruszenie! Wszyscy są zachwyceni pomysłowością i kreatywnością pary.

Najlepsi !!!! Kurcze wyglądacie lepiej niż oryginał. MEGA

Jest moc, rewelacja!

Odlot!

Radek super, ale Gosia mega wymiata

Ale petarda! - piszą zachwyceni fani.

A Wam jak się podobają zaskakujące stroje Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana? Zobaczcie więcej zdjęć, którymi pochwaliła się para!

