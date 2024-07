1 z 5

Bordowa sukienka z modnymi falbanami, powracające po latach kabaretki, charakterystyczna „lekka’’ krótka fryzura - opis stylizacji Magdy Mołek brzmi nieźle, prawda? Niestety - to, co dziennikarka założyła na galę rozdania Paszportów Polityki 2016 nie wyglądało dobrze. Całość dodała prezenterce kilka kilogramów i... lat! Co się dzieje z jedną z najlepiej ubranych polskich dziennikarek? Myśleliśmy, że po dziwnych stylizacjach, jakie Magda zaprezentowała na sylwestrowej imprezie TVN nic już nas nie zaskoczy!

