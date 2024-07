1 z 9

Romantyczne i sexy - w tym sezonie koronkowe sukienki nabierają charakteru! Wiktoriańskiego sznytu dodaje im dekolt : wysoki niczym półgolf i pozornie grzeczny - w zestawieniu z długością mini gwarantuje efekt „wow’’! Dziewczęce sukienki z długim rękawem i zabudowanym dekoltem zastępują powoli bieliźniane halki, które od wiosny wiodły prym na ulicach (i czerwonych dywanach!).

Biel i pastele na jesień? Tak, ale - jak Maffashion - przełam je mocnym akcentem, np. czarną tasiemką zawiązaną wokół kołnierzyka. Możesz wybierać między typowo jesiennymi odcieniami ciemnej zieleni i granatu - takie sukienki nadają się również do dziennych stylizacji. Klasyczna czerń sprawdzi się zawsze - ze szpilkami będzie niezwykle elegancka, zaś ciężkie, zabudowane buty dodadzą stylizacji pazura! Zobacz, w których sklepach znajdziesz sukienki z wiktoriańskim dekoltem - must have tego sezonu. My mamy już swoje typy - a ty?

