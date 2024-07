Lata płyną a Madonna jest bezkonkurencyjna. Swoją odważną suknią skradła show na Met Gali w Nowym Jorku.

Konkurencja - jak już pokazywaliśmy na Party.pl - była naprawdę duża. Jednak to 57-letnia ikona popu, jest chyba najczęściej pokazywaną i najmocniej komentowaną gwiazdą ze słynnej dorocznej imprezie modowej. Wszystko przez jej odważnie powycinaną suknię od Givenchy, która - jak to dowcipnie opisały amerykańskie portale - “odsłoniła i podkreśliła dwie strony osobowości Madonny”.

Na zdjęciach z gali szczególnie często pokazywano tę drugą stronę - przykryta jedynie lekkim i przezroczystym materiałem.

Madonna po czerwonym dywanie kroczyła z Roccardo Tisci, dyrektorem keratywnym Givenchy.

Sama wyglądała na bardzo zadowoloną z zainteresowania jakie wywołała. Tylko pozazdrościć.

Strike A Pose There's Nothing to it...VOGUE! let your body move to the music. Met Ball Gala.2016. Unapologetic fun????????https://t.co/jjji4Z3Mkk

— Madonna (@Madonna) 3 maja 2016