Tamara Gonzalez Perea, czyli słynna blogerka modowa znana jako Macademian Girl była dziś gościem Dzień Dobry TVN. Gwiazda opowiadała jak się zarabia na Instagramie. Wie o tym sporo - jej wpisy modowe cieszą się dużą popularnością. Na Instagramie śledzi ją niemal 130 tys. fanów.

Macademian Girl, która popularność zdobyła również dzięki udziałowi w show Agent Gwiazdy, przyszła do studia w letniej stylizacji - utrzymanej w charakterystycznym dla niej barwnym stylu. Kwiecista sukienka pochodzi z kolekcji Derhy i... wcale nie jest przesadnie droga. W internetowym sklepie można ją kupić za 260 zł. Stylizację uzupełniła oryginalną torebką, dużymi okularami i dobraną do sukienki biżuterią z kolekcji By Dziubeka.

Jak Wam się podoba?