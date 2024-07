1 z 9

Plan na ostatnie dni letnich wyprzedaży? Polowanie na jeden z największych hitów tego sezonu: klapki! Jeśli sportowe wersje, które podbiły szafy gwiazd, wydają wam się zbyt odważne, mamy dla was coś dużo łatwiejszego do noszenia: propozycje na plecionych lub korkowych podeszwach, które pasują do wszystkiego!

Na punkcie sportowych lub futrzanych klapków oszalało ostatnio mnóstwo znanych fashionistek: od Rihanny przez Kendall Jenner po Marinę. Przyznajemy, że stricte kąpielowe obuwie może nie do końca łączyć się ze stylizacjami na wieczór lub do biura, ale sprawa wygląda inaczej w przypadku bardziej szykownych propozycji. Wersje na podeszwach przypominających espadryle, a to o nich mowa, będą uniwersalnym uzupełnieniem letnich looków na wiele okazji.

Zobaczcie nasz wybór klapków z wyprzedaży i znajdźcie idealną parę dla siebie! Nie zapomnijcie też zagłosować w naszej SONDZIE!

Polecamy też: Szykowny kombinezon będzie hitem lata! Sprawdźcie, gdzie upolować najfajniejsze fasony