Ogrodniczki-szorty z sieciówek

Ogrodniczki będą hitem lata 2017! Doskonale pasują do letniego stylu. W zestawieniu z t-shirtem, tenisówkami lub espadrylami tworzą idealny wakacyjny look, który będzie odpowiedni nie tylko dla nastolatek. Tego lata po ogrodniczki sięgają również nieco starsze panie. ;) Doskonałym przykładem jest Paulina Sykut, która chętnie nosi ogrodniczki na spacery ze swoją córeczką Różą. Gwiazda Polsatu zestawia ogrodniczki z koszulką w paski oraz kultowymi już czarnymi trampkami marki Converse. Ten look warto naśladować!

Wybraliśmy najciekawsze modele ogrodniczek z sieciówek! Zobaczcie, co oferują takie marki jak H&M, Reserved czy Bershka!

Młoda mama Paulina Sykut w ogrodniczkach wygląda jak nastolatka!

Bardzo podoba nam się taki look!