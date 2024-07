To spore zaskoczenie! Jednym z najmodniejszych kolorów tej jesieni jest bowiem… pudrowy róż. I to w wersji total look! Noszą go zarówno brunetki jak i blondynki. W ostatnim czasie takie stylizacje pokazały między innymi Lady Gaga, Rihanna i Kendall Jenner. Lady Gaga zdecydowała się na różową sukienkę i futerko. Zestaw z futrzaną etolą OTT, kombinezonem i płaszczykiem projektu Pascala Milleta wybrała z kolei Rihanna. Na nas największe wrażenie zrobiła jednak Kendall Jenner. Założyła krótki top Jonathana Simkhaia odsłaniający brzuch i bardzo modne szerokie spodnie Stelis od Solace London.

A Wam podoba się pudrowym total look? Sprawi, że jesień stanie się odrobinę weselsza? Zagłosujcie!

Lady Gaga do swojej pudrowej stylizacji założyła szmaragdowe szpilki

Kendall Jenner zdecydowała się na cieliste szpilki Sophii Webster

A Rihanna wybrała szpilki od... Christiana Louboutina:)