Anna Dereszowska, Barbara Kurdej-Szatan i Maciej Musiał w weekend odwiedzili studio "Pytania na Śniadanie". To właśnie tam opowiedzieli o swoich nowych projektach. Jak zawsze pod siedzibą Telewizji Polskiej nie zabrakło paparazzi, którzy sfotografowali napotkane gwiazdy. Jak prezentują się one na co dzień? Basia Kurdej-Szatan zdecydowanie stawia na wygodę. Dżinsy, koszula i sportowe buty - to właśnie w tym aktorka czuje się najlepiej. Maciej Musiał z kolei uwielbia stylizacje z pazurem, dlatego do klasycznych spodni i koszulki dobrał ramoneskę. Anna Dereszowska natomiast poczuła wiosnę i wybrała żywe kolory i wzorzyste spodnie. A jak wyglądały inne gwiazdy, które pojawiły się pod studiem "Pytania na Śniadanie"? Zobaczcie zdjęcia!

