Na modzie zna się jak mało kto, jest bowiem...stylistką! Wiecie już, o kogo chodzi? Tak, to Zosia Ślotała w czwartkowy wieczór pokazała się z cukierkową torebką! Wpisała się tym samym w konwencję imprezy Local Heroes - Prom, na której obowiązującym dress codem był styl lat 90-tych (zobacz: Doda, Wierzbicka, Wesołowska - gwiazdy na imprezie Local Heroes Prom).

Błyszcząca, krzykliwa torebka stylistki to nie byle co - pochodzi z kolekcji słynnej projektantki torebek, Kate Spade. Cena również nie jest niska - obecnie można kupić ją za ok. 1600 zł! Zosia dobrała ją do połyskliwego, szarego zestawu: rozkloszowanej spódnicy i koszuli przewiązanej w talii grubym paskiem. Do tego srebrne szpilki, błyszcząca i kolorowa biżuteria, różowy make-up oraz „studniówkowy’’ kok... Outfit stylistki został dopracowany w najmniejszym szczególe - miała nawet bukiecik na nadgarstku!

Co sądzicie o looku stylistki? Założyłybyście jej cukierkową torebkę?

Zosia Ślotała na imprezie Local Heroes

Torebka Candy Wrapper Clutch, Kate Spade (ok. 1600 zł)