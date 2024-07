Kourtney Kardashian w sukience marki La Mania! Na Instagramie polskiej marki pojawiło się zdjęcie z przymiarek słynnej Kardashianki. Sukienka, którą mierzyła Kourtney, pochodzi z jesienno-zimowej kolekcji marki.

Kourtney Kardashian w La Manii

Sukienka Kourtney Kardashian to unowocześniona wersja "małej czarnej" z rozcięciami, eksponującymi odrobinę ciała. Jest bardzo seksowna, więc nic dziwnego, że wpadła w oko Kardashiance. ;) Cena sukienki może wahać się w granicach od 2 500 do 3 000 zł. Niestety, nie jest ona już dostępna w sprzedaży. Czy to początek amerykańskiego sukcesu La Manii? Wcale się nie zdziwimy, bo to nie pierwszy raz, kiedy wielka zagraniczna gwiazda wybiera projekt marki, należącej do Joanny Przetakiewicz.

Kourtney Kardashian w sukience La Manii. Fajnie wygląda?

Instagram

Oto sukienka na modelce.

Mat. prasowe

Joanna Przetakiewicz znów odniosła wielki sukces!