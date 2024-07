1 z 15

Planujecie już majówkę? Istnieje szansa, że nasza pogoda nie dopisze i nici z opalania i grilla. Ale nie martwcie się – wciąż nie jest za późno żeby zaplanować sobie szybki wypad za granicę. Tanie linie lotnicze wprost prześcigają się w korzystnych ofertach prosto do słonecznych, południowych krajów. Co to znaczy dla nas? Naturalnie pora na nowy kostium kąpielowy ;) Przejrzeliśmy dla was asortyment sieciówek i wybraliśmy najciekawsze, najbardziej trendy kostiumy sezonu. Zatem biegnijcie po karty płatnicze i otwierajcie galerię!

Zobacz też: Jak dobrać kostium kąpielowy do figury?