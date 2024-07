1 z 4

Kolekcja Absolutely Rôse marki Lancôme to coś dla tych z nas, które nie mogą doczekać się wiosny! W roli głównej występuje róża, a raczej... puder La Rose à Poudrer, którego płatki mają za zadanie rozświetlić zmęczoną i poszarzałą po zimie cerę. Jasnoróżowe opakowania kosmetyków z wiosennej linii Lancôme z pewnością spodobają się wielbicielkom pasteli (wciąż nie wychodzą z mody!) oraz lat 50. - do stylistyki tego okresu nawiązuje estetyka kolekcji. Różany puder to tylko początek - Absolutely Rôse to ekstremalna dawka słodyczy. Dietetycznych!

