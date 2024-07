1 z 9

W dzieciństwie ortalionowa kurtka była ostatecznością, ale trendsetterki na festiwalach muzycznych udowodniły, że można w niej wyglądać supermodnie! (zobacz: Nowy trend na czerwonym dywanie: sukienka plus czarna ramoneska. Do naśladowania!) Przygotowaliśmy zestawienie kurtek, które ochronią przed jesiennym deszczem, a do tego poprawią humor :) Błyszcząca, neonowa, a może zupełnie przezroczysta - którą wybierzesz?

Na zdjęciu: kurtka Madox Design/Pakamera.pl, 350 zł

