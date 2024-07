Czy tak ostentacyjny dekolt jest jeszcze sexy? Naszym zdaniem Alżbeta Lenska zaliczyła wpadkę! Na premierze swojego nowego filmu „Kobiety bez wstydu’’ aktorka wystąpiła w bardzo odważnej kreacji, która odsłoniła trochę za dużo. (zobacz: WPADKA Warkoczyki, kolorowe wstążki - Rita Ora wraca do... przedszkola? TEN dekolt na to nie wskazuje - zapomniała o...) Dolna część stylizacji: długa, jasnożółta spódnica w zestawieniu z czarnymi szpilkami Kazar wygląda poprawnie, jednak wyżej jest już tylko gorzej. Odsunięte do tyłu włosy, szerokie rękawy odsłaniające ramiona, mocno wydekoltowany przejrzysty gorset - wszystko to miało przykuć uwagę do imponującego biustu Alżbety Lenskiej. (Zobacz też: Jak dobrać stanik do sukienki bez pleców?). I udało się - ale trochę za bardzo, bo patrząc na tę stylizację trudno dostrzec coś więcej oprócz imponujących kształtów aktorki... A wam podoba się look Alżbety?

Alżbeta Lenska na premierze filmu „Kobiety bez wstydu’’

Aktorka wybrała bardzo odważną stylizację...

Jasnożółta spódnica + biały, przejrzysty gorset z szerokimi rękawami...

Alżbeta odsłoniła zdecydowanie za dużo!