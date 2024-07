1 z 9

Kinga Rusin i Iga Lis na spacerze

Kinga Rusin czy Iga Lis? Kto ma lepszy styl? Mama czy córka? Prowadząca "Dzień dobry TVN" wpadła w sidła paparazzi, podczas spaceru po Warszawie. Towarzyszyła jej młodsza z córek, Iga. Obie panie wyglądały świetnie! Obie słyną z doskonałego wyczucia mody i po raz kolejny to udowodniły. Nawet w codziennych, casualowych stylizacjach zachowały klasę.

Kinga Rusin tego dnia miała na sobie białe dżinsy (to nieprawda, że pogrubiają!), które zestawiła z białą koszulką z dekoltem w kształcie litery V. Do tego kurtka w stylu militarnym oraz botki w kolorze khaki. Look uzupełniła brązowa torebka marki Louis Vuitton.

Iga Lis postawił na czarne rurki, szary tanktop oraz modną, dżinsową koszulę. Do tego czarna torebka listonoszka oraz trampki w tym samym kolorze. I niezbędne przy słonecznej pogodzie okulary przeciwsłoneczne.

Kto wypadł lepiej? Kinga czy Iga? Zobaczcie zdjęcia i głosujcie!

