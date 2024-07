Kim Kardashian w czwartek towarzyszyła swojej młodszej siostrze Kendall Jenner na imprezie OUE Skyspace Event. 35-letnia gwiazdka z tej okazji przeszła samą siebie i na wydarzeniu pojawiła się w stylizacji składającej się z... majtek, siatki i kurtki.

Kontrowersyjny look Kim Kardashian był hołdem złożonym mężowi fashionistki. Kurtka moro pochodzi z kolekcji promującej album Kanye Westa "The life of Pablo", a zamszowe, sznurowane botki są elementem jesiennej kolekcji jego autorskiej marki Yeezy. Kim postawiła na bardzo minimalistyczne uzupełnienie projektów męża i ograniczyła się do... czarnych majtek oraz "sukienki" z siatki. Biżuteria? Rolę ozdobnego akcentu w stylizacji fashionistki pełnił czarny sznurek zawiązany na szyi.

Co sądzicie o seksownej stylizacji Kim? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

Kim Kardashian w czwartek pojawiła się na imprezie w odważnej stylizacji.

East News

35-latka do zestawu składającego się z majtek i siateczkowej sukienki dobrała obszerną kurtkę moro.

East News

Sexy?