Kendall Jenner debiutowała w roli aniołka Victoria's Secret! Mimo że wielu nią nie wierzyłoi pojawiały się złośliwe komentarze przed tegorocznym pokazem Victoria's Secret 2015, siostra Kim Kardashian poradziła sobie znakomicie! Modelka zaprezentowała dwie kreacje. Klan Kardashianów i najsławniejsza z sióstr byli zachwyceni!



Podzielacie ten zachwyt?



Kendall Jenner na wybiegu Victoria's Secret! Kim była zachwycona!



My angel!!!!! ???????? you started modeling because this show was your dream & I am such a proud sister just knowing you never...

Posted by Kim Kardashian West on 11 listopada 2015