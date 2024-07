Katy Perry lubi zmiany wizerunku. Tym razem zaskoczyła nas zupełnie nową fryzurą i kolorem włosów. Z brunetki zamieniła się w seksownego ciemnego rudzielca. Nowy look miał premierę na imprezie miesięcznika „Harper’s Bazaar” podczas Tygodnia Mody w Nowym Jorku. W nowej fryzurze Katy Perry przypomina do złudzenia gwiazdę dawnego Hollywood, Ritę Hayward. Również stylizacja wokalistki przypominała kreacje wielkiej Rity. Piosenkarka założyła bowiem złotą brokatową suknię z dużym rozcięciem domu mody Saint Laurent i dodała do niej złote sandały na platformie. Efekt? Wow! :)

Co ciekawe, na jednej z ostatnich okładek ”Harper’s Bazar”, wokalistka była wystylizowana na inną gwiazdę Hollywood…. czyli ciemnowłosą Elizabeth Taylor.

Naszym zdaniem, takie retro inspiracje świetnie pasują do stylu Katy Perry. A Wam, jak się podoba jej najnowsze wcielenie à la Rita Hayward?

Katy Perry na imprezie Harper's Bazaar podczas tygodnia mody w Nowym Jorku

East News

Nawet makijaż jest w stylu wielkich gwiazd starego Hollywood:)

East News

Mocny detal: efektowna biżuteria marki Chopard!

East News

Co powiecie na jej kolczyk w nosie... czy pasuje do tej stylizacji?!

East News