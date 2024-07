Na imprezie marki Coca-cola doszło do niespodziewanego pojedynku! Katarzyna Sokołowska i Candy Girl pojawiły się w stylizacjach w bardzo modnym w tym sezonie koniakowym kolorze! Ponieważ, ten kolor nie tak często pojawia się na naszych czerwonych dywanach, postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się tym kreacjom.

Katarzyna Sokołowska wybrała skórzany płaszcz z kolekcji duetu MMC. Prowadząca „Top Model” zestawiła go z brązowymi zamszowymi szpilkami i torebką na pasku w kolorze khaki. Talię Katarzyny Sokołowskiej pięknie podkreślał skórzany pasek w tym samym kolorze ozdobiony metalicznymi owadami a na ręku dostrzegliśmy męski zegarek na skórzanym pasku marki Apart.

A Candy Girl wybrała modny w tym sezonie zamsz

Candy Girl z kolei zdecydowała się na krótką zamszową sukienkę z cienkim paskiem (zobacz: Gorący trend! Gwiazdy noszą cienkie paski do sukienek! Do naśladowania :). Dodała do niej ciemnoszare botki z frędzlami i torebkę na łańcuszku. Naszą uwagę przykuł też kolor ust Candy Girl. Wokalistka zdecydowała się bowiem na soczysty odcień czerwieni. Efekt? Oceńcie sami!

Jesteśmy ciekawi, która ze stylizacji w kolorze piasku spodobała się wam bardziej? Katarzyny Sokołowskiej czy Candy Girl?

Zobaczcie też: Dwie stylizacje Candy Girl jednego wieczoru! Która była lepsza: sportowa czy elegancka?

Katarzyna Sokołowska na imprezie marki Coca-cola.

ons.pl

Katarzyna Sokołowska wystąpiła w skórzanym płaszczy MMC.

ons.pl

Candy Girl do zamszowej sukienki w koniakowym kolorze dobrała szare dodatki! Dobrze zrobiła?!

ons.pl

Mocny akcent stylizacji Candy Girl... czerwone usta!

