Dziś rozpoczęły się pierwsze przesłuchania w ciemno do nowej edycji "The Voice of Poland". Najwięcej emocji budzi pojawienie się w jury dwóch wielkich diw polskiej sceny muzycznej - Justyny Steczkowskiej i Edyty Górniak. Panie już na planie reklamy show zachwyciły swoim stylizacjami. Możemy być pewni, że dostarczą widzom wielu wrażeń. Przypomnijmy: Górniak w sieciówkach, Steczkowska w luksusowych markach. Modne stylizacje w The Voice

Justyna w programie pojawi się w pięknych kreacjach zagranicznej projektantki gwiazd - Elisabetty Franchi. Wokalistka postanowiła też zaskoczyć widzów nową fryzurą. Gwiazda mocno podcięła bardzo długie dotąd włosy. Steczkowska do tej pory wierna była charakterystycznemu stylowi diwy. Czy krótsza fryzura to dopiero początek zmian? Jedno jest pewne - w tej edycji show nie zabraknie zaskoczeń.

Jak wam się podoba?

Justyna Steczkowska teraz:

Justyna Steczkowska kilka tygodni temu:

Steczkowska w 3 kreacjach na Sabacie Czarownic: