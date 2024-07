Justyna Steczkowska dba o swój własny, oryginalny wizerunek. Stylizacje artystki zawsze są dopracowane w najmniejszym szczególe - wystarczy spojrzeć na drapieżny look, który Steczkowska zaprezentowała na otwarciu butiku Sono Idoni. Wokalistka dba również o wyrazisty, rzucający się w oczy make-up (zobacz: Justyna Steczkowska - barwny ptak! Zobacz, jak zrobić makijaż w stylu gwiazdy).

W poniedziałkowy wieczór gwiazda pojawiła się na premierze jednego z najbardziej oczekiwanych, polskich filmów roku: „Chemia”. Jej stylizacja ponownie wywołała duże emocje! Justyna postanowiła na look inspirowany męską szafą. Wokalistka założyła czarny płaszcz H&M z modnym, wiktoriańskim wzorem, a do tego klasyczne, czarne spodnie. Pod spodem Steczkowska miała białą koszulę z doczepionym, wysokim kołnierzykiem ozdobionym kryształkami - to projekt marki 10 Days Amsterdam - oraz oryginalnymi szelkami.

Gwiazda uzupełniła swój outfit mocnym akcentem - turkusowym kapeluszem, a także błyszczącymi szpilkami Primamoda (329 zł) oraz biżuterią Apart. Justyna zastosowała ciekawy trik - masywne pierścionki założyła na króciutkie, czarne rękawiczki!

Co sądzicie o tym ekstrawaganckim look'u gwiazdy - hot or not? Zagłosujcie!

Justyna Steczkowska na premierze filmu „Chemia’’

Szpilki Primamoda, 329 zł