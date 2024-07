1 z 12

Joanna Krupa w przebraniu na Halloween

Przebranie Joanny Krupy na Halloween robi ogromne wrażenie! Modelka postanowiła poddać się szaleństwu tego wyjątkowego święta i zaszaleć ze stylizacją. A właściwie stylizacjami, bo polska piękność zaprezentowała na imprezie w Los Angeles aż dwa stroje. Każdy z nich był niezwykle sexy, choć każdy prezentował zupełnie inny styl. Polecamy: Dawno nie widzieliśmy Joanny Krupy w tak subtelnym, dziewczęcym wydaniu! Zgadzacie się, że gwiazda wyglądała bosko?

Joanna Krupa zaskoczyła seksownym, prześwitującym body z ćwiekami. Gwiazda założyła do niego czarne kozaki za kolano, a w dłoń wzięła... pejcz! Efekt? Powalający! "50 twarzy Greya" to przy tym bajka dla dzieci! Musicie zobaczyć ten gorący look! A to jeszcze nie wszystko...

