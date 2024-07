Jessica Mercedes poleciała do Nowego Jorku na pokaz marki Balmain dla H&M. Oczywiście na jej Facebooku i Instagramie nie zabrakło fotorelacji z tego wydarzenia. A także selfie z... Kylie Jenner i Ellie Goulding!

To się nazywa światowe życie! Najpopularniejsze modelki, sama śmietanka świata mody i oczywiście urzekający Nowy Jork. Blogerka była zachwycona wyjazdem do USA i możliwością obejrzenia nowej kolekcji Balmain dla H&M. Spotkała tam oczywiście mnóstwo gwiazd. Z kilkoma udało jej się zrobić pamiątkowe selfie - m.in. z Kylie Jenner oraz Ellie Goulding!

Na pokazie Jessica zaprezentowała się w... sukni ślubnej swojej mamy sprzed 20 lat! To musiało zrobić wrażenie!

Zobacz także

Jessica Mercedes z Kylie Jenner w Nowym Jorku

Selfie z Kylie Jenner zaliczone! Kocham tę sukienkę Balmain x H&M :) Posted by Jessica Mercedes JEMERCED.blogspot on 21 październik 2015

Jessica Mercedes z Ellie Goluding na pokazie Balmain dla H&M

Zaraz zaczyna się pokaz! Buziaki od Ellie Goulding ! Posted by Jessica Mercedes JEMERCED.blogspot on 20 październik 2015

Jessica Mercedes z sukni ślubnej swojej mamy sprzed 20 lat

Gotowa na pokaz Balmain x H&M w NYC! ????????????✌????️ #hmbalmaination P.S. Sukienka ma 20 lat, jest to kreacja ślubna mojej Mamy ???????? :) ????

Posted by Jessica Mercedes JEMERCED.blogspot on 20 październik 2015