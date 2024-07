Blogerki wywołują w Polsce skrajne emocje. Jedni uważają, że wprowadzają świeże spojrzenie w skostniałym świecie mody, inni zaś niespecjalnie za nimi przepadają, krytykując ich styl. Ostatnio dość niepochlebnie na ich temat wypowiedziała się Joanna Horodyńska. Przypomnijmy: Horodyńska ostro o stylizacjach Jessiki Mercedes i Maffashion

Słowa krytyki nie przeszkadzają im jednak w osiąganiu kolejnych sukcesów. Jedna z najpopularniejszych polskich blogerek, Jessica Mercedes, podzieliła się właśnie ekscytującą dla niej wiadomością. Polka wygrała konkurs marki River Island i jako pierwsza blogerka na świecie zaprojektowała dla niej bluzę, która będzie sprzedawana na skalę międzynarodową. Bluza projektu Jessiki wejdzie do sprzedaży w sklepach River Island na całym świecie i online już na wiosnę przyszłego roku.

AAA! Udało się, wygraliśmy!!! Jestem pierwszą bloggerką na świecie, która będzie współpracować z River Island i zaprojektowała dla nich bluzę, a to wszystko dzięki Wam! To dla mnie ogromny zaszczyt, że reprezentowałam Polskę! A jeszcze bardziej cieszę się, że moja bluza będzie w sprzedaży we wszystkich krajach i sklepach River Island oraz online już tej wiosny! JEMERCED for RIVER ISLAND ️ Dziękuję! ️ Jaram się Rihanna, bój się! - napisała na swoim fanpejdżu szczęśliwa Jessica.