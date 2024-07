Stylizacje, w których Jessica Chastain pojawia się na czerwonym dywanie są z reguły świetnie przemyślane i bezbłędne. W ostatnich latach aktorka wielokrotnie decydowała się na suknie w mocnych kolorach lub z błyszczących materiałów, które często nawiązywały do stylu glamour. Na premierze thrilleru „Dobry opiekun”, w którym gra u boku Eddiego Redmayne’a pojawiła się w dość prostej kreacji z kolekcji resort 2023 marki Roland Mouret.

Jessica Chastain w pomarańczowej sukni marki Roland Mouret na Festiwalu Filmowym w Londynie

Choć moda służy zabawie i liczą się w niej fantazja oraz kreatywne eksperymenty w Internecie wciąż można znaleźć artykuły sprowadzające ją do pewnych zasad. Jedna z nich zakłada, iż posiadaczki rudych włosów nie powinny zakładać pomarańczowych ubrań, zwłaszcza w wersji od stóp do głów. Stylizacja gwiazdy to jednak doskonały przykład, iż to stwierdzenie nie ma racji bytu. Jej długa suknia miała prostą formę, ale elegancji dodawał jej głęboki dekolt, poszerzona linia ramion oraz marszczenie w okolicy talii.

Look uzupełniały naszyjnik i długie kolczyki wysadzane kolorowymi kamieniami z kolekcji Gucci, a także sandałki na platformie marki Aquazzura za ok. 3650 zł. Makijaż aktorki był świetlisty i utrzymany w odcieniach złota i brązu, a jej włosy ułożone w luźne fale.