Jennifer Lopez słynie ze swego seksownego stylu. Ubóstwia zwłaszcza podkreślające jej kobiecą figurę dopasowane sukienki (zobaczcie: Jennifer Lopez na 46 urodziny. Ta sukienka odkryła chyba wszystko! ZDJĘCIA). Ostatnio okazało się, że równie efektownie wygląda w kombinezonach. Jej złoty, ażurowy kombinezon z szerokimi nogawkami w styl lat 70. z kolekcji Michaela Korsa, do którego dodała złote dodatki i różową torebkę Valentino wywołał komentarze w mediach na całym świecie. Na nas wrażenie zrobiła też jego cena... kosztuje prawie 47 tysięcy złotych! Wow!!!

Reklama

Chcemy was zapytać, jak wam się podobała ta złota stylizacja Jennifer Lopez? I czy była dobrze dobrana do jej figury? A mówiąc w skrócie… złoty kombinezon? Hot or Not?!

Zobaczcie też: Jennifer Lopez w… 10 kreacjach na American Music Awards! Zobaczcie najlepsze z nich!

Zobacz także

Jennifer Lopez w złotym kombinezonie Michaela Korsa.

East News

Piosenkarka dodała do niego złote dodatki... szpilki, pasek i biżuterię!

East News

Kombinezon Michaela Korsa, cena około 47 tysięcy złotych.

Reklama