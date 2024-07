Jennifer Lawrence powraca w nowej kampanii akcesoriów Dior! Ulubienica Hollywood jest ambasadorką francuskiego domu mody od 2013 r., i - pomimo początkowo chłodnego przyjęcia przez fanów marki - sprawdza się w tej roli doskonale. W sezonie jesienno-zimowym aktorka promuje nowe modele toreb - na zdjęciach autorstwa Patricka Demarcheliera pozuje z torebkami Diorama oraz Dioreve. Łączą one klasyczną kolorystykę z nowym rodzajem zapięcia, nawiązującym do dawnych archiwalnych projektów domu mody. A czy twoim zdaniem Jennifer Lawrence pasuje do wytwornej stylistyki Diora?

