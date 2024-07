Szukanie swojego stylu ubierania się nie należy do łatwych, ale wystarczy przestrzegać kilku zasad, aby zawsze wyglądać tak, jak należy. Być dobrze ubranym to znaczy umieć dobrać odpowiedni strój w zależności od okazji, a przy tym czuć się w nim komfortowo i atrakcyjnie.

Zanim zaczniesz komponować lub odświeżać swoją garderobę, postaraj się odkryć swój styl. Jego znajomość pozwoli ci z aktualnej mody czerpać te elementy, w których będziesz wyglądać korzystnie i czuć się wygodnie. Dzięki temu nie staniesz się ani „ofiarą mody”, ani więźniem określonego stylu.

Dlaczego warto zdefiniować swój styl?

Korzyści z odkrycia własnego stylu ubierania się jest wiele. Przede wszystkim w ubraniach, które lubisz i w których dobrze wyglądasz, w każdej sytuacji będziesz czuć się komfortowo i atrakcyjnie, co z pewnością przełoży się na większą pewność siebie. Zalety świadomości własnego stylu odczuje też twoja szafa: nie będzie w niej już ubrań, których, choć są ładne, modne i zupełnie nowe, nie możesz nosić, bo wyglądasz w nich za grubo, za chudo albo zwyczajnie brakuje ci odpowiedniej okazji, żeby je założyć. Także w sklepie z ubraniami szybciej będziesz podejmować decyzję co do zakupu, ponieważ z góry będziesz wiedzieć, jakich fasonów, tkanin i kolorów szukać wśród ubrań na wieszakach.

Określ swój typ figury

Podstawą dla poszukiwań własnego stylu powinno być określenie swojego typu sylwetki. Jeśli na przykład masz szerokie ramiona i wąskie biodra (figura typu „odwrócony trójkąt”), unikaj ubrań, które będą dodatkowo poszerzać cię w ramionach, np. marynarek z poduszkami, bluzek z bufami. Jeśli natomiast dolna część twojego ciała jest masywna, a górna szczupła, raczej nie noś bluzek, bluz i kurtek typu oversize, ponieważ ukryjesz w ten sposób te cechy sylwetki, które są twoim atutem. Luźna góra może natomiast pomóc ukryć mankamenty sylwetki określanej jako „jabłko”, której posiadaczki mają na ogół szczupłe nogi i ramiona, za to bardziej wydatny brzuch. Świadomość tego, którą część ciała możesz podkreślić ubiorem, co zatuszować, co odsłonić, a co zakryć, pozwoli ci wyeliminować sporą część ubrań, które zaburzą proporcje twojej sylwetki i odwrócą uwagę od jej atutów.

Dobierz kolorystykę do swojego typu urody

Twój kolor oczu, włosów oraz cery wpływa na to, w jakich kolorach będzie ci do twarzy. Tradycyjnie wyróżnia się cztery typy urody, nazwane od pór roku, z którymi się kojarzą: wiosną, latem, jesienią i zimą.

Wiosna to typ jasny i ciepły, który dobrze wygląda w ciepłych, pastelowych kolorach, m.in. w złocie, ciepłych, jasnych zieleniach, żółciach, brązach, różu i fiolecie . Niekorzystnie natomiast w czerni i intensywnych, jaskrawych czerwieniach.

. Niekorzystnie natomiast w czerni i intensywnych, jaskrawych czerwieniach. Lato to typ jasny, ale wbrew nazwie zimny, który korzystnie wygląda w srebrze, chłodnych odcieniach błękitów, szarości, zieleni i żółci, niezbyt dobrze natomiast w czerni i bieli oraz w kolorze pomarańczowym.

niezbyt dobrze natomiast w czerni i bieli oraz w kolorze pomarańczowym. Jesień jest intensywnym, ciepłym typem urody. Najlepiej wygląda z kolorami takimi jak: pomarańcze, ciemne brązy, purpura, czerwień, oliwkowy , zdecydowanie gorzej w jasnych, pastelowych kolorach.

, zdecydowanie gorzej w jasnych, pastelowych kolorach. Zima to zimny i ciemny typ urody, który lubi zdecydowane kolory: czerń, biel, czerwień, fiolet, butelkową zieleń. Niewskazane są natomiast ciepłe, pastelowe kolory.

Jeśli masz problem z określeniem swojego typu urody, poszukaj zdjęć sławnej osoby, która jest do ciebie podobna, i zobacz, w jakich stylizacjach wygląda ona korzystnie, a jakie postarzają ją lub sprawiają, że wygląda niezdrowo.

Dobierz ubrania do swojego stylu życia

Ostatnim kryterium, które pomoże ci odkryć własny styl, jest twój tryb życia. Osoby, których praca wymaga częstych spotkań biznesowych, powinny przy doborze ubrań postawić nacisk raczej na ubrania formalne, które będą odpowiednie na tego typu okoliczności. W szafie nie może też zabraknąć ubrań typu basic, które będą stanowiły bazę zarówno dla stylizacji formalnych, jak i swobodnych, weekendowych. Pamiętaj jednak, że nawet do formalnego, biznesowego stroju zawsze można przemycić jakiś bardziej ekstrawagancki dodatek.

Jeśli w twojej pracy nie obowiązuje dress code, masz więcej możliwości. Obserwuj ulice, szukaj ciekawych blogów modowych i wyłapuj z nich elementy stroju, które szczególnie ci się podobają. Przeanalizuj, czy będziesz wyglądać w nich korzystnie. Zastanów się, z czym można je zestawić. Poszukaj zdjęć stylizacji w różnym stylu, np. boho, glamour, vintage i oceń, która z nich najbardziej odpowiada twojemu sposobowi bycia i najlepiej wyraża twój gust. Dzięki temu z czasem zaczniesz coraz szybciej i trafniej dobierać ubrania i dodatki, które będą spójne i charakterystyczne dla ciebie.