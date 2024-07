Modne dodatki do stylizacji vintage możesz znaleźć w babcinej szafie – pierścionki z dużym oczkiem, apaszki w grochy oraz duże lub „kocie” okulary z lat 60.

Styl vintage cechuje się zwiewnymi sukienkami w drobne kwiaty, skórzanymi dodatkami, koronkami, pantoflami na niskim obcasie lub lakierkami na sznurowadła oraz przede wszystkim jasnym, pastelowym różem, zielenią, żółcią i fioletem. Jakie dodatki do tego dobrać?

Modna torebka

Do stylizacji vintage pasuje skórzana torebka, najlepiej z delikatnego brązu. Dość ciekawym pomysłem może okazać się bardzo modny ostatnio mały plecaczek – też oczywiście w tonacji jasnego brązu.

Modne okulary

Do letniej stylizacji vintage pasują duże okulary, tzw. muchy lub okulary „kocie”. Jest to dodatek stylizowany na lata 60., kiedy to kobiety do obcisłych bluzek i rozkloszowanych spódnic chętnie nakładały okulary z podniesionymi wysoko bokami oprawek.

Modna apaszka

Do stylu vintage z pewnością pasuje apaszka – w jednolitym kolorze lub w grochy. Nie powinnyśmy zapomnieć, że w stylizacjach sprzed lat ten element ubioru zakładany był dwojako:

zawiązywany na szyi z boku tak, aby jego końce dotykały jednego z ramion;

zawiązywany na głowie tak, aby supeł i jego końce były na jednej ze skroni.

Najlepiej prezentuje się apaszka w kolorze czerwieni. Może być mocnym akcentem stylizacji, gdy pozostała część utrzymana będzie w tonacji jasnych, pastelowych barw.

Modna biżuteria

Biżuteria w stylizacji vintage odgrywa ważną rolę. Kiedy ubrania nie są bogate, a w dodatku nie są w wyrazistych, rzucających się w oczy barwach, wtedy można „zaszaleć” z pierścionkami, kolczykami czy łańcuszkami. Modne w tym stylu są ozdoby dłoni i szyi: