Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opowiedzieli o krytyce, z którą musieli się mierzyć po udziale w ślubnym eksperymencie. Kornelii nie raz oberwało się za jej styl.

I dodała, że nigdy nawet nie pomyślała, by zmienić się pod publiczkę.

Gościliśmy w naszym studio ulubioną parę 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" czyli Kornelię i Marka. Zakochani niewiele udzielają się w mediach społecznościowych. Teraz Marek wyznał, że już wcześniej zgłaszał się do "Ślubu od pierwszego wejrzenia", by znaleźć tę jedyną. Udało się za trzecim razem, a z Kornelią nie tylko wciąż są w szczęśliwym związku ale również niedługo po programie zdecydowali się na ślub kościelny.

W wywiadzie z Party.pl, zakochani nie tylko opowiedzieli o tym, jak wygląda ich życie po programie, ale również poruszyli te trudniejsze tematy. Jak Kornelia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poradziła sobie z krytyką pod adresem jej wyglądu? Uczestniczka wykazuje się dużą dojrzałością w podejściu do tego, co ją spotkało: