Do mediów trafiła zaskakująca wiadomość o kontynuacji znanego z 2006 roku filmu „Diabeł ubiera się u Prady”. Produkcja, która zarobiła ponad 200 milionów dolarów na świecie (przy budżecie wynoszącym jedynie 35 milionów), do dziś ma mnóstwo fanów. Jeszcze niedawno wydawało się, że na kontynuację nie ma szans. Sugerowały to także gwiazdy, które zagrały w słynnej komedii. Co się zmieniło?

Reklama

Blisko 20 lat po premierze oryginalnego filmu Disney podobno pracuje nad kontynuacją produkcji. W filmie zagrały takie gwiazdy jak Meryl Streep, Anne Hathaway oraz Emily Blunt. Jak na razie o sequelu „Diabeł ubiera się u Prady” wiemy niewiele.

Film, oparty na powieści Lauren Weisberger z 2003 roku i opowiada historię Andy, która dostaje pracę asystentki Priestly, redaktorki w stylu Anny Wintour dużego nowojorskiego magazynu o modzie. Przyniósł Streepowi nominację do Oscara.

Czego możemy spodziewać się w kontynuacji? Może być sporo zaskoczeń.

Trwają prace nad kontynuacją „Diabeł ubiera się u Prady”

Jak na razie wiemy tyle, że rozpoczęła się praca nad scenariuszem do kontynuacji „Diabeł ubiera się u Prady”. Nad fabułą czuwa scenarzystka odpowiedzialna za oryginał z 2006 roku Aline Brosh McKenna. O tym, czy ostatecznie nowa historia trafi na duży ekran, ma zadecydować Disney. Formalnie projekt nie dostał jeszcze zielonego światła.

Zobacz także

Kto zagra w „Diabeł ubiera się u Prady 2”?

Obsada kontynuacji „Diabeł ubiera się u Prady” to nadal wielka niewiadoma ze względu na początkową fazę, w jakiej znajduje się projekt filmu. Sama wiadomość o kontynuacji może być dużym zaskoczeniem dla gwiazd filmu z 2006 roku.

Trudno wyobrazić sobie sequel hitu bez Meryl Streep czy Emily Blunt i Anne Hathaway, jednak jak na razie żadna z aktorek prawdopodobnie nie została wtajemniczona ani zaproszona do pracy nad kontynuacją „Diabeł ubiera się u Prady”, o czym świadczy chociażby niedawna wypowiedź jednej z gwiazd.

Warto zauważyć, że Anne Hathaway jakiś czas temu sceptycznie wypowiedziała się na temat drugiej części „Diabeł ubiera się u Prady” na łamach „E!”: „Nie sądzę, aby kontynuacja tej historii kiedykolwiek miała miejsce”.

W podobnym tonie mówiła w amerykańskim talk show „The View” w 2022 roku: „Nie wiem, czy będzie (przyp. red. - kontynuacja). Po prostu uważam, że ten film był w innej epoce, teraz wszystko stało się bardzo cyfrowe, a ten film skupia się wokół koncepcji wyprodukowania rzeczy fizycznej i jest po prostu zupełnie inny”.

Według „Deadline” kontynuacją mają się zająć scenarzystka oryginalnego filmu Aline Brosh McKenna, reżyser David Frankel i producentka Wendy Finerman.

O czym będzie „Diabeł ubiera się u Prady 2”?

Zagraniczne media sugerują, że kontynuacja ma opowiadać o Mirandzie Priestly (Meryl Streep) „u schyłku swojej kariery, w obliczu upadku tradycyjnego wydawania magazynów”.

Tymczasem Blunt, która wcieliła się w rolę asystentki Mirandy, Emily Charlton jest obecnie dyrektorką wykonawczą „w luksusowej grupie na wzór Keringa lub LVMH, od której Priestly desperacko potrzebuje pieniędzy na reklamę”.

Myślicie, że kontynuacja „Diabeł ubiera się u Prady” rzeczywiście doczeka się premiery? Jesteście fanami filmu z 2006 roku?

Zobacz także: Jest zwiastun „Gladiatora II”. Na pierwszym planie Paul Mescal i Pedro Pascal

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.