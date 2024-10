Marta Paszkin często relacjonuje swoje życie na Instagramie. Pokazuje blaski i cienie macierzyństwa, dzieli się swoimi "polecajkami" czy aktualizuje fanom swoje życie prywatne. Tym razem jednak pochwaliła się nietypową metamorfozą, którą skrywała przez dwa miesiące!

Reklama

Marta Paszkin pokazała efekty metamorfozy

Marta Paszkin obecnie działa w social mediach, jednak początki jej kariery miały miejsce na oczach miliona widzów, którzy obserwowali jej zmagania w programie "Rolnik szuka żony". Co ciekawe, właśnie w tym show Marta odnalazła miłość do końca życia i związała się z rolnikiem - Pawłem Bodziannym. Widzowie ich pokochali, a na fali popularności stacja TVP postanowiła zaprosić ich do kultowego wówczas tanecznego programu "Dance dance dance". Mimo że małżeństwo nie wygrało programu to fani jeszcze chętniej śledzili ich sociale.

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny wychowują trójkę dzieci- Stefanię, która jest córką z poprzedniego związku Marty, Adasia i najmłodszą Grację, która skradła serca wszystkich. Mimo wielu zajęć związanych z dziećmi oraz pracą Marta Paszkin stara się znaleźć czas dla samej siebie, dlatego też niedawno podjęła decyzję o posłaniu Adasia do żłobka:

Mogłoby być lepiej, ale mogłoby być też gorzej i fanie jest, że jest adaptacja i Adaś chodził po godzince, dzisiaj na dwie godziny do żłobka. Pierwszego dnia poszedł z tatą, więc to jest na plus, nie jest źle, ale mogłoby być lepiej - relacjonowała Marta.

Teraz wstawiła zdjęcie, a jedna z internautek zapytała wprost:

Marta, chyba zrobiłaś sobie zęby, prawda? Twój uśmiech jest odmieniony, biały. Czy opiszesz nam na co się zdecydowałaś? Czy to jest bonding? - zapytała fanka.

Okazuje się, że Marta Paszkin zdecydowała się nieco wyrównać swoje zęby i nadać im lekko zmieniony kształt. Zrobiła to już dwa miesiące temu, jednak podzieliła się zmianą dopiero teraz!

Zobacz także

No i proszę! Durna, ale z ładnymi zębami! - powiedziała zadowolona Marta Paszkin.

Co ciekawe, nie tylko Marta Paszkin postawiła na odmieniony wygląd uzębienia. Niedawno nowymi zębami pochwaliła się Wersow, na którą spadł niemały hejt, a fanom nie podobała się zmiana wyglądu celebrytki. Dodatkowo Andziaks również nie kryje, że poprawiła swój uśmiech i jest z niego bardzo dumna. Wiadomym jest również, że Krzysztof Ibisz zdecydował się na bonding, a jego obecny uśmiech jest niemalże nieskazitelny.

Reklama

Zobacz także: Wielka radość w rodzinie Marty Paszkin z "Rolnika". Właśnie przekazała wspaniałą wiadomość