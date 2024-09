Maciej Musiałowski pod koniec 2022 roku nabył średniowieczny zamek na Dolnym Śląsku, który kupił za niemal dwa miliony. Posiadłość przez wiele lat stała pusta, a aktor zainwestował sporo pieniędzy w jej remont. Od kilku dni cała Polska żyje powodziami, które powodują ogromne spustoszenie - również zamek aktora jest w miejscu, które jest zagrożone. Musiałowski pokazał nagranie!

Reklama

Maciej Musiałowski opublikował niepokojące nagranie. To dzieje się pod jego zamkiem

Maciej Musiałowski od wielu lat marzył o tym, żeby zamieszkać w zamku. To marzenie udało mu się zrealizować i niecałe dwa lata temu aktor kupił imponujący zamek nad rzeką Bystrzyca w miejscowości Domanice, która znajduje się ok. 40 km od Wrocławia. Jeszcze niedawno w jego pałacu wyprawiany był wystawny bal maskowy, na który aktor zabrał helikopterem Julię Wieniawę. Teraz jednak Musiałowski drzy o swój pałac, ponieważ w związku z powodzią sytuacja jest bardzo niepewna. Aktor pokazał w mediach społecznościowych teren wokół swojej posiadłości. Musiałowski, żeby to zrobić, musiał skorzystać z łódki, ponieważ woda wdarła się już niemalże pod sam zamek!

Maciej Musiałowski opublikował na swoim Instagramie niepokojący film, na którym porusza się łódką nieopodal swojej posiadłości. Jak poinformował ShowNews, zamek Musiałowskiego jest w niebezpieczeństwie. Głos w tej sprawie zabrała również mama Julii Wieniawy - Marta Wieniawa-Narkiewicz, która kilkukrotnie gościła w pałacu.

Sam zamek Maćka w Domanicach posadowiony jest na wzniesieniach, ale zalana jest już cała okolica. Ten wspaniały park jest zalany - mówiła w rozmowie z ShowNews mama Julii Wieniawy.

Instagram/Maciej Musiałowski

Obecnie południowa Polska mierzy się z ogromną powodzią. Sytuacja jest na tyle dramatyczna, że rząd wprowadził stan klęski żywiołowej na obszarze części województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Tysiące ludzi musiało opuścić swoje domy, rośnie też liczba ofiar. Cała Polska zjednoczyła się i mocno zaangażowała się w akcje pomocy. Trwają zbiórki, w których uczestniczą też znane osoby jak Jakub Błaszczykowski, Sylwester Wardęga czy Anna i Grzegorz Bardowscy.

Reklama

Zobacz także: Powódź zalała dom Kurka. Jego żona wyznaje: "To było przerażające"