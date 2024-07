Okulary powinny pasować do stroju, tak jak torebka czy buty. Okulary są jednym z podstawowych kobiecych akcesoriów. Mogą zmienić lub podkreślić charakter każdej stylizacji.

Reklama

Kolor oprawek a strój

Kobieta powinna mieć w swojej garderobie okulary z oprawkami w neutralnym kolorze, na przykład czarnym lub brązowym. Modne są również kolorowe ramki, takie jak pomarańczowe, bursztynowe, turkusowe i czerwone.

Wybór koloru oprawek okularów zależy od tego, czy mają współgrać ze strojem czy kontrastować z kolorem ubrań. Okulary mogą stanowić odzwierciedlenie cech charakteru kobiety lub stylu.

Kocie okulary w stylu retro

Okulary z kocimi oprawkami są kobiece i gustowne. Nawiązują stylistyką do mody panującej w latach 50. ubiegłego wieku. Warto je zestawiać z rozkloszowanymi spódnicami i sweterkami zapinanymi na guziki. Chętnie nosiła je Marylin Monroe, a obecnie używa ich znana amerykańska aktorka filmowa Dita von Teese. Okulary z kocimi oprawkami są dostępne w wielu kolorach i wzorach, dlatego każda kobieta znajdzie model odpowiedni dla siebie. Można też wybrać bardziej ozdobne okulary, na przykład z błyszczącymi aplikacjami.

Zobacz także

Aviatorki

Aviatorki zostały zaprojektowane dla amerykańskiej armii w latach 30. ubiegłego wieku. Legendarne aviatorki są popularne do dziś. Najczęściej wybiera się je latem, do casualowych stylizacji złożonych z klasycznych dżinsów i białych t-shirtów.

Duże okulary

Okulary o wielkości maxi były chętnie noszone przez Jacqueline Kennedy, która uznawana była za ikonę stylu. Jest to model, który zasłania większą część kobiecej twarzy. Zazwyczaj ramki są zaokrąglone. Tak duże okulary, zaleca się nosić do stylizacji w stylu boho albo do romantycznych zestawów, na przykład kwiecistych sukienek maxi. Dodają stylizacji tajemniczości.

Kujonki

Okulary kujonki, czyli klasyczne nerdy, to model, który w ostatnim czasie przeżywa renesans. Niegdyś te ciemne okulary nosiła Audrey Hepburn. Ten model ma oprawki nieco kanciaste. Jest symbolem dobrego smaku i elegancji. W związku z tym można je zakładać zarówno do codziennych stylizacji, jak i do małej czarnej.

Okrągłe szkła

Okulary o okrągłych szkłach wypromował John Lennon, dlatego nazywa się je lenonkami. Wybór jest ogromny: szkła mogą mieć różny kolor, a oprawki mogą być plastikowe lub metalowe. Lenonki podkreślą luźny styl ubioru, więc warto je nosić do zwykłych, codziennych stylizacji z dżinsami.