Netflix po raz kolejny stawia na czarny humor i nietuzinkową fabułę! Lisa Kudrow i Ray Romano wcielają się w parę, której dom w Los Feliz staje się areną rywalizacji trzech rodzin. Willa kryje jednak sekrety, które zmienią życie wszystkich zaangażowanych.

Czarne komedie w modzie: nowy projekt Liz Feldman

Netflix kontynuuje swoją strategię oferowania oryginalnych i nietuzinkowych produkcji, a "No Good Deed" ma szansę stać się kolejnym hitem. Serial został stworzony przez Liz Feldman, która zdobyła ogromne uznanie za "Dead to Me". Tym razem twórczyni przedstawia historię pełną napięcia, humoru i tajemnic, osadzoną w malowniczym Los Feliz w Los Angeles. Na ekranie zobaczymy jedne z największych gwiazd komediowych ostatnich dekad. Lisa Kudrow, która podbiła serca widzów rolą Phoebe Buffay w kultowym serialu "Friends", wciela się w Lydię, właścicielkę domu z mroczną przeszłością. Jej ekranowym partnerem jest Ray Romano, znany przede wszystkim z Everybody Loves Raymond, który gra Paula – męża Lydii.

Do obsady dołączają również Linda Cardellini jako Margo, ambitna flipperka domów, oraz plejada utalentowanych aktorów: O-T Fagbenle, Abbi Jacobson, Denis Leary, Poppy Liu, Teyonah Parris i Luke Wilson. Każda z tych postaci wnosi do fabuły unikalne cechy, tworząc różnorodną mozaikę osobowości i konfliktów.

Akcja "No Good Deed" skupia się na losach trzech rodzin, które desperacko rywalizują o możliwość zakupu hiszpańskiej willi z lat 20. XX wieku. Dom, położony w romantycznej dzielnicy Los Feliz, jest prawdziwym architektonicznym cudem, ale za jego pięknem kryją się mroczne sekrety. Lydia i Paul, pierwotnie przedstawiani jako zwyczajne małżeństwo sprzedające swój dom, szybko ujawniają drugie dno. Ich relacje z domem są o wiele bardziej skomplikowane, niż można było przypuszczać. Willa okazuje się miejscem, które nie tylko przyciąga kupujących, ale również wywołuje napięcia, intrygi i zaskakujące zwroty akcji.

Dlaczego warto obejrzeć 'No Good Deed'?

Serial przedstawia różnorodne charaktery, z których każdy dodaje historii unikalny wymiar:

Margo (Linda Cardellini): Ambitna flipperka domów, która zrobi wszystko, by zdobyć upragnioną willę.

Luke Wilson: Tajemniczy i przebiegły kupujący, który nie boi się grać nieczysto.

Denis Leary: Mężczyzna z przeszłością, którego zamiary wobec domu są niejasne.

Poppy Liu: Ekscentryczna postać, która wprowadza do fabuły elementy humoru i nieprzewidywalności.

Magia Los Feliz: idealne miejsce na czarną komedię

Dzielnica Los Feliz w Los Angeles, znana z artystycznego klimatu i pięknych willi, stanowi doskonałe tło dla historii pełnej kontrastów. W serialu architektura i atmosfera Los Feliz podkreślają zarówno napięcie, jak i romantyzm tej opowieści.

Nieoczekiwane zwroty akcji: Tajemnice kryjące się za domem w Los Feliz obiecują pełne napięcia wątki.

Gwiazdy komedii: Kudrow i Romano to duet, który może przyciągnąć fanów zarówno Friends, jak i Everybody Loves Raymond.

Liz Feldman: Twórczyni, która już raz udowodniła, że potrafi tworzyć świetne czarne komedie, tym razem wraca z kolejną ekscytującą historią.

Premiera "Dead to Me" miała miejsce 12.12.2024 roku na platformie Netflix.

