Styl safari to kolory kojarzące się z latem, czyli słoneczne żółcie, brązy, szarości i ponadczasowe khaki. Znajdziemy w nim też drewniane dodatki w stylu etno, len, surowe płótno, bawełnę oraz skórę.

Klasyczna szmizjerka – styl safari na co dzień

Styl safari to klasyczne stylizacje, które co roku powracają na wybiegi największych projektantów. Oprócz kolorów ziemi czyli beży, zieleni i brązów znajdziemy tu również odcienie złota i masy perłowej.

Szmizjerka – czyli sukienka koszulowa to element rozpoznawczy tej stylistyki. Najlepiej, aby miała dużo kieszeni i była wykonana z bawełny w kolorze khaki lub brązu. Lekkie lniane, szerokie spodnie wiązane na biodrach, zamszowa kamizelka i koszula z wywiniętymi za łokcie rękawami to też styl słonecznej sawanny.

Rozkloszowane spódnice za kolano z dużymi kieszeniami po bokach i rozcięciami, skórzane spodnie, krótkie spodenki stylizowane na wojskowe, przezroczyste bluzki koszulowe to również elementy stylu safari. Jest to bardzo uniwersalny i jednocześnie elegancki styl casualowy. Styl safari na chłodniejsze dni to zamszowe kurtki z frędzlami lub popularne ostatnio parki, płócienne jasne płaszcze, czy lniane żakiety.

Styl safari – dodatki

W stylu safari króluje etniczna biżuteria, która przyciąga wzrok. Wykonana jest z drewna, skóry i koralików. Z motywem w panterkę lub wężowy wzór. Są to przede wszystkim długie wisiorki, bransoletki noszone po kilka na obu przegubach dłoni, czy złote masywne kolczyki.

Okulary awiatorki oraz pasek są nieodłącznym atrybutem stylu safari. Najlepiej, aby był skórzany, z masywną, ale prostą klamrą i szeroki. Torebki są pakowne i duże. Często zamszowe i z frędzlami. Mogą to też być lniane, płócienne worki lub plecaki. Buty to np. espadryle (buty na słomianej podeszwie), sandały gladiatorki – z cienkich rzemyków, zamszowe kozaki i japonki z koralikami. Doskonałym dopełnieniem stylizacji inspirowanej przyrodą sawanny są kapelusze z szerokim rondem.