Typy urody często nazywane są tak jak pory roku: wiosna, lato, jesień, zima. Twój typ urody wpływa na to, w jakich kolorach jest ci najbardziej do twarzy. W kolorach, które dobrze komponują się z twoimi naturalnymi barwami, będziesz wyglądać młodziej, bardziej profesjonalnie i bardziej atrakcyjnie.

Reklama

Jak rozpoznać swój typ urody?

Żeby właściwie rozpoznać swój typ urody, weź pod uwagę naturalny kolor włosów, kolor oczu i odcień skóry. Po pierwsze określ, czy są one: jasne i delikatne czy raczej ciemne i intensywne, a po drugie czy mają ciepły czy zimny odcień. Jeśli są jasne i ciepłe, twój typ urody to wiosna, jeśli są jasne i zimne – lato, jeśli ciemne i ciepłe – jesień, a jeśli są ciemne i zimne – zima. To oczywiście spore uproszczenie i nie każda kobieta będzie idealnie pasować do założeń. Nie jest to jednak jedyna metoda rozpoznania.

Żeby sprawdzić, czy reprezentujesz typ ciepły czy zimny, możesz wykorzystać test srebra i złota. Stań przed lustrem. Przyłóż do twarzy przedmiot wykonany ze złota lub arkusz papieru w tym kolorze, a następnie to samo zrób z przedmiotem srebrnym. Oceń, w pobliżu którego koloru twoja twarz wygląda bardziej naturalnie, zdrowo, świeżo. Możesz zrobić sobie zdjęcie w pobliżu złota i w pobliżu srebra, a następnie poprosić kogoś innego o opinię. Jeśli korzystniej wyglądasz w pobliżu złota, reprezentujesz ciepły typ urody, jeśli bardziej służy ci srebro – zimny.

Typ urody: wiosna – jasny i ciepły

Włosy: ciepły blond, ciemny blond lub jasny brąz, złote lub rudawe refleksy

Zobacz także

Oczy: zielone, niebieskie, szaroniebieskie, szarozielone, jasnobrązowe

Skóra: jasna, o złotawym lub brzoskwiniowym odcieniu, czasem z piegami, najpierw opala się na czerwono, z czasem przybiera delikatny brązowy odcień

Sławna wiosna: Gisele Bündchen, Jennifer Lawrence

Kolory dla wiosny: ciepłe, jasne, pastelowe: morelowy, beż, łososiowy, koralowy

Typ urody: lato – jasny i zimny

Włosy: jasny, platynowy blond o szarym odcieniu, ciemny, przygaszony blond, chłodny brąz

Oczy: zielone, szare lub niebieskie, piwne – mniej intensywne kolory niż w przypadku wiosny

Skóra: jasna, o różowawym lub błękitnym odcieniu, opala się na różowo, łatwo ulega poparzeniom słonecznym

Sławne lato: Kasia Struss, Glenn Close

Kolory dla lata: zimne, jasne, pastelowe: różne odcienie szarości, błękitów i zieleni, miętowy, wrzosowy, pudrowy róż

Typ urody: jesień – ciemny i ciepły

Włosy: rude, ciemny blond lub brąz z miedzianymi albo bursztynowymi refleksami

Oczy: intensywne kolory: niebieski, szary, piwny, brązowy

Skóra: jasna z brzoskwiniowym odcieniem albo ciemniejsza ze złotawym odcieniem, często z piegami

Sławna jesień: Julianne Moore, Susan Sarandon

Kolory dla jesieni: złoty, kremowy, brązowy, granatowy, butelkowa zieleń, pomarańczowy

Typ urody: zima – ciemny i zimny

Włosy: ciemne, czekoladowe lub czarne

Oczy: intensywnie niebieskie lub zielone, turkusowe, piwne, brązowe lub czarne

Skóra: bardzo jasna lub oliwkowa

Sławna zima: Anne Hathaway, Penelope Cruz

Kolory dla zimy: czerń, intensywne czerwienie, biel, butelkowa zieleń, jaskrawy róż

Jak dobierać ubrania według typu urody?

Wykorzystaj wiedzę o swoim typie urody podczas uzupełniania lub odświeżania garderoby. Szczególnie ważne jest, żeby kolory zgodne z twoim typem urody miały ubrania i dodatki, które nosisz na górnej połowie ciała i w pobliżu twarzy: bluzki, koszule, apaszki, czapki, kolczyki. Nawet jeśli okaże się, że przy twoim typie urody niewskazane są twoje ulubione kolory, nie musisz całkowicie z nich rezygnować. Zarezerwuj je jednak dla spódnic, spodni i butów.